Meer winst voor Deutsche Bank

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft in het tweede kwartaal de opbrengsten en onderliggende winst zien stijgen. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Duitse bank. De opbrengsten stegen in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 11 procent naar 7,4 miljard euro. De winst voor belasting steeg met 25 procent naar 2,1 miljard euro, exclusief niet-operationele kosten. De Tier I-kapitaalratio bedroeg aan het einde van het tweede kwartaal 13,8 procent tegen 13,6 procent aan het einde eerste kwartaal van dit jaar. Dit jaar koopt de bank voor 450 miljoen euro aan eigen aandelen in, waardoor over 2022 en 2023 in totaal 1,75 miljard euro naar aandeelhouders terugvloeit. Bron: ABM Financial News

