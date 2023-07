RoodMicrotec ziet resultaten aantrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RoodMicrotec

(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec heeft in het eerste halfjaar meer winst geboekt terwijl ook de inkomsten stegen, dankzij een sterk groei bij de testactiviteiten. De nettowinst steeg op jaarbasis met 35 procent tot 0,9 miljoen euro. De omzet steeg met 18,5 procent, van 7,3 miljoen naar 8,7 miljoen euro, vooral dankzij een toename van de inkomsten uit testactiviteiten met 30 procent tot ruim 5,8 miljoen euro. RoodMicrotec test wafers voor de halfgeleiderindustrie. "We zien nog enige uitdagingen in de aanvoerketen, maar konden onze Test Operations op hoog niveau voortzetten", stelde CEO Martin Sallenhag. "De beladingsgraad aan het einde van het tweede kwartaal en het huidige niveau van het orderboek bieden een solide basis voor de tweede helft van het jaar." De operationele kosten stegen ook, van 5,9 miljoen naar 6,8 miljoen euro, door hogere kosten voor personeel en voor juridisch advies rond de openbare aandelenemissie. Het EBITDA-resultaat verbeterde van 1,4 miljoen naar 1,8 miljoen euro, door goede kostenbesparingen, stelde het bedrijf. Zonder de juridische kosten zou de EBITDA 2,3 miljoen euro zijn geweest en de nettowinst 1,4 miljoen euro, tegen 0,6 miljoen een jaar eerder. Op RoodMicrotec ligt een bod van 0,35 euro per aandeel door Microtest. Bron: ABM Financial News

