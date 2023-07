Bod Sopra Steria op Ordina officieel gelanceerd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Het openbaar bod van Sopra Steria op Ordina is officieel gelanceerd. Dit maakte Ordina maandag nabeurs bekend. Beleggers kunnen hun aandelen vanaf woensdag 19 juli aanmelden. De aanmeldingstermijn eindigt op 26 september van dit jaar. Op 6 september wordt het bod door Ordina met aandeelhouders

besproken op een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Uiterlijk drie dagen na sluiting van de aanmelding maakt Sopra Steria bekend of het bod gestand wordt gedaan. Ook volgt er nog een na-aanmeldingsperiode maximaal drie dagen aan de genoemde aanmeldingsperiode. Beide bedrijven bereikten op 21 maart al overeenstemming over het bod van 5,75 euro per aandeel in contanten. Brussel ging begin deze maand akkoord met de deal. Bron: ABM Financial News

