Meta lanceert Twitter-concurrent niet in de EU

Beeld: Twitter

(ABM FN-Dow Jones) Meta Platforms biedt zijn nieuwe microblogplatform Threads nog niet in de Europese Unie aan, totdat duidelijk is welke regels er zullen gelden voor het uitwisselen van data tussen het nieuwe platform en Meta's bestaande app Instagram. Dat schrijft persbureau Bloomberg woensdag. Het nieuwe sociale netwerk van Meta zal donderdag worden gelanceerd, als rivaal van het worstelende Twitter. Meta wacht op meer informatie over de nieuwe wet voor digitale markten, die bepaalt hoe grote online platforms hun marktmacht mogen gebruiken, volgens een bron van het persbureau. In september komt hier naar verwachting meer duidelijkheid over. Afgelopen weekend maakte Twitter-topman Elon Musk bekend dat het aantal tweets dat gebruikers kunnen zien gelimiteerd wordt. Musk verhoogde het aantal posts dat gebruikers konden zien zaterdag twee keer, kort nadat de beperkingen werden ingesteld.



Het aantal toegestane tweets verschilt voor abonnees en niet-betalende gebruikers. De topman suggereerde dat de beperking tijdelijk nodig is, om te voorkomen dat bedrijven data op Twitter kopiëren voor de ontwikkeling van AI-programma's. Dinsdag voegde Twitter daaraan toe dat de maatregel ook gericht is tegen bots die "mensen en gesprekken op het platform op verschillende manieren manipuleren". Andere rivalen van Twitter, met name Bluesky en Spill, worden sinds het weekend overspoeld met nieuwe aanmeldingen na de ongebruikelijke stap van Musk, die veel kritiek kreeg. Musk kocht vorig jaar het verlieslatende Twitter en heeft sindsdien veel weerstand opgeroepen in zijn pogingen om het platform te hervormen, wat leidde tot het vertrek van veel adverteerders. Bron: ABM Financial News

