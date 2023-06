Fed en SEC onderzoeken rol Goldman Sachs bij SVB Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve en de Securities and Exchange Commission onderzoeken de rol van Goldman Sachs bij het kopen van de effectenportefeuille van Silicon Valley Bank terwijl deze bank bezig was met haar tot mislukken gedoemde kapitaalverhoging voordat de bank failliet ging. Dit meldde de Wall Street Journal donderdagavond op basis van ingewijden. Goldman speelde een belangrijke rol in de laatste dagen van SVB. SVB huurde Goldman in om te helpen bij het aantrekken van kapitaal. Ondertussen kocht Goldman's handelsdivisie SVB's 21 miljard dollar omvattende portefeuille van voor verkoop beschikbare schuldpapieren met korting op de marktwaarde. De Fed en de SEC zijn op zoek naar documenten die betrekking hebben op de rol van Goldman als koper van de effectenportefeuille en als adviseur bij het aantrekken van kapitaal voor SVB, schreef de zakenkrant. Ze onderzoeken of Goldman's investment banking-afdeling en haar handelsdivisie ongepast communiceerden over de verkoop van de portefeuille, volgens de ingewijden. Goldman zei dat het "samenwerkt met en informatie verschaft aan verschillende overheidsinstanties in verband met hun onderzoeken naar SVB, inclusief de zaken van de firma met SVB in of rond maart 2023". Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Goldman ook gedagvaard als onderdeel van haar onderzoek naar de SVB, zeiden de bronnen. De onderzoeken van Goldman maken deel uit van de bredere onderzoeken. Bron: ABM Financial News

