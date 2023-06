'Chinese centrale bank niet zo benauwd voor groeivertraging' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De People's Bank of China denkt dat de groei van de Chinese economie in het tweede kwartaal "relatief hoog" uitvalt, vooral dankzij een lagere vergelijkingsbasis met vorig jaar, terwijl de inflatie in december verwacht wordt boven het procent uit te komen. Dit zei bestuurder Yi Gang van de centrale bank van China in Shanghai volgens persbureau Reuters. Vanochtend werd bekend dat de inflatie in mei uitkwam op 0,2 procent. Op jaarbasis daalden de producentenprijzen in mei met 4,6 procent De bestuurder maakt zich ook geen zorgen over de haalbaarheid van de groeidoelen, waar onder een groei van de economie van circa 5 procent voor dit jaar, historisch gezien geen ambitieus doel. Volgens Yi Gang is de Chinese economie momenteel aan het herstellen van de coronapandemie. In het eerste kwartaal van dit jaar kwam de groei van de Chinese economie uit op 4,5 procent, waarmee deze hoger uitviel dan vooraf werd ingeschat. Yi Gang gaf verder aan dat de centrale bank het voor bedrijven makkelijker wil maken de yuan te gebruiken bij internationale transacties en investeringen. Bron: ABM Financial News

