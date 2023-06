Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag lager gesloten, na berichten dat de VS en Iran mogelijk dicht bij een deal zijn over Teheran's uraniumverrijkingsprogramma en de olie-export. De oliefutures daalden donderdag, waarbij analisten de daling toeschreven aan een rapport van nieuwssite Middle East Eye, dat de VS en Iran mogelijk op het punt staan om een tijdelijke deal te sluiten, wat enige verlichting van de sancties zou kunnen bieden. Het rapport citeerde twee bronnen met directe kennis van de gesprekken. Een voorwaarde van de deal zou onder meer zijn dat Iran meer dan 60 procent van zijn uraniumverrijkingsactiviteiten staakt. In ruil daarvoor zou het land tot één miljoen vaten olie per dag mogen exporteren. Eerder op de dag noteerde de olieprijs nog hoger, waarbij de markt een sterke stijging van de Amerikaanse benzinevoorraden van zich afschudde en zich concentreerde op een verbetering van de raffinagemarges. Uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald met 0,5 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden toenamen met 2,7 miljoen vaten en de voorraden stookolie en diesel stegen met 5,1 miljoen vaten. "Vergis je niet, de stijgende benzinevoorraden tijdens de eerste week van het zomer-rij-seizoen zal de markt niet het soort boost geven waar handelaren op hopen, maar het feit dat de capaciteitsbenutting van raffinaderijen is gestegen tot 95,8 procent is een positief gegeven en dit betekent dat er veel [olie]producten gemaakt zullen worden", zei marktanalist Robert Yawger van Mizuho. Het is volgens hem echter onredelijk om te verwachten dat de markt al die benzine en destillaat zal opslokken. De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 1,7 procent, ofwel 1,24 dollar, lager op 71,29 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

