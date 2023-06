Grubhub gaat samenwerken met Hilton Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Grubhub gaat samenwerken met Homewood Suites by Hilton, waardoor gasten van de hotelketen via de app van de maaltijdbezorger eten kunnen bestellen. Dit werd donderdag bekend. Gasten die overnachten in de Homewood Suites in de Verenigde Staten die geen eigen eetgelegenheden hebben, kunnen bestellen bij lokale restaurants en buurtwinkels via geolocatie en QR-codes rond het pand die hen rechtstreeks naar de Grubhub Marketplace brengen. Het gaat om 500 locaties van de Homewood Suites. Financiële details werden niet gedeeld. Aandelen van Hilton Worldwide Holdings daalden donderdag een procent. Moederbedrijf van Grubhub, Just Eat Takeaway, verloor bijna 4 procent. Update: om titel aan te passen en koersinformatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

