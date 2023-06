Morningstar: BYD en Nio solide Chinese EV-keuzes Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nio en BYD zijn Morningstar's topaandelen als het gaat om fabrikanten van elektrische voertuigen uit China. Dit schreef Morningstar in een analistenrapport. Het sterke aanbod van modellen van Nio zal de verkoop ondersteunen, aldus de analisten. De margedruk op korte termijn in de tweede helft van dit jaar kan worden opgevangen door een betere productmix en schaalvoordelen die de kosten compenseren. De levering van drie nieuwe generatie SUV's vanaf het tweede of derde kwartaal is ook positief voor de margevooruitzichten en aandelenkoers van Nio. Na een sterk eerste kwartaal rekent Morningstar op een omzetgroei van 45 procent voor BYD voor het hele jaar, ondanks de economische onzekerheid, aldus de analisten. Nieuwe modellen zullen BYD's leidende positie op het gebied van NEV's voor massaproductie verstevigen en het klantenbestand en de aanwezigheid in luxe segmenten vergroten, denkt de marktkenner. Volgens Morningstar worden beide aandelen momenteel verhandeld tegen een korting ten opzichte van sectorrgenoten. Nio noteert donderdag voorbeurs ruim anderhalf procent hoger. Bron: ABM Financial News

