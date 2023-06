Beursblik: Besi handhaaft doelstellingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft dinsdag tijdens een beleggersdag zijn doelstellingen herhaald. Dit zei analist Michael Roeg van Degroof Petercam tegen ABM Financial News. Dit betekent onder meer dat Besi een brutomarge nastreeft van 58 tot 62 procent, hoewel deze marge afgelopen kwartaal al net boven de 64 procent uitkwam. Dit was ook aanleiding voor ING om vandaag rekening te houden met een verhoging van deze doelstelling. Verder gaf Besi meer duidelijkheid over de omzetdoelstelling van 1 miljard euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.