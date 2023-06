Intel verkoopt belang in Mobileye Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Mobileye staat dinsdag onder druk, nadat Intel liet weten voor 1,4 miljard dollar aan aandelen in het bedrijf te willen verkopen. Mogelijk wil Intel winst nemen op zijn positie. Mobileye werd afgelopen oktober door Intel naar de beurs gebracht, toen tegen een waardering van ongeveer 16 miljard dollar. Sindsdien verdubbelde de waardering ruimschoots. Intel zal 35 miljoen aandelen Mobileye verkopen, waarbij de begeleidende banken de optie hebben om nog eens 5,25 miljoen stukken te verkopen. Het aandeel Mobileye lijkt dinsdag bijna 4 procent lager van start te gaan dinsdag, terwijl Intel iets hoger lijkt te beginnen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.