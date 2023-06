Beursblik: beleggersdag Aegon kan eerste aanjager zijn

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Aegon is vooral aantrekkelijk, omdat het bedrijf van plan is 1,5 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen, maar de beleggersdag die daaraan voorafgaat, kan de koers al in beweging zetten. Dat stelde zakenbank Berenberg maandag in een rapport.

De analisten denken dat de overname van de Nederlandse tak door ASR Nederland op 1 juli zal zijn goedgekeurd door de toezichthouder, wat volgens Aegon het vroegst mogelijke moment is. Dit zal een aandeleninkoop van 1,5 miljard euro in gang zetten, die zal helpen om het aandeel Aegon naar het koersdoel van Berenberg van 6,60 euro te tillen. Het inkoopprogramma is goed voor 17 procent van de totale marktkapitalisatie van Aegon.

De beleggersdag op 22 juni zal focussen op de plannen voor de Amerikaanse tak, die na de desinvestering van de Nederlandse tak met afstand het grootste deel van Aegon uitmaakt, goed voor circa 70 procent van de operationele kapitaalgeneratie.

Berenberg dat Aegon succesvol kan inzetten op meer groei en meer winst, vooral ook omdat de overlijdensrisicoverzekeringen minder volatiel zijn en naar behoren presteren.

Het belang van bijna 30 procent in ASR dat Aegon overhoudt aan de deal in Nederland kan op termijn verzilverd worden en ingezet worden om meer groei in Amerika te realiseren, denken de analisten.

Berenberg verwacht dat Aegon op 22 juni een nieuwe doelstelling voor de hoeveelheid te genereren kapitaal zal geven van 1,2 miljard euro in 2024 en meer dan 1,5 miljard euro in 2025. De bijdrage uit Amerika zou in 2025 0,8 miljard euro moeten zijn en in 2026 rond 0,9 miljard euro.

Berenberg heeft een koopadvies en een koersdoel van 6,60 euro en noemt het aandeel Aegon aantrekkelijk gewaardeerd. Aegon noteerde maandag 0,9 procent hoger op 4,39 euro.