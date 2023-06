Biden ondertekent wet schuldenplafond

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse president Biden heeft zaterdag de tweepartijdige wetgeving die het schuldplafond van 31,4 biljoen dollar opschort ondertekend. Hiermee is ternauwernood voorkomen dat de Verenigde Staten in gebreke zou blijven, wat de economie in een recessie had kunnen storten en een financiële crisis had kunnen veroorzaken.



De president ondertekende het wetsvoorstel zaterdagmiddag, slechts twee dagen voordat de overheid volgens schattingen van het Amerikaanse ministerie van financiën zonder geld zou komen te zitten.



De bekrachtiging van de wetgeving vormt de afsluiting van weken van gespannen onderhandelingen tussen het Witte Huis en de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, die werden aangewakkerd door de eis van de Republikeinen om te bezuinigen in ruil voor een verhoging van de leenlimiet van het land.



De Fiscal Responsibility Act schort het schuldenplafond op tot 1 januari 2025, waardoor de kwestie verder reikt dan de verkiezingen van 2024, in ruil voor bezuinigingen op niet nader gespecificeerde binnenlandse programma's en een plafond van 3 procent voor verhogingen van de militaire uitgaven in fiscaal 2024.



De wet voorziet onder meer in 45 miljard dollar voor een onlangs opgezet programma dat de dekking uitbreidt voor veteranen, maakt formeel een einde aan een driejarige bevriezing van studieleningen en versnelt grootschalige energie- en infrastructuurprojecten.



"Niemand heeft alles gekregen wat hij wilde, maar het Amerikaanse volk heeft gekregen wat het nodig had", zei Biden vrijdag in zijn eerste grote toespraak vanuit het Oval Office als president. "We hebben een economische crisis, een economische ineenstorting afgewend."

