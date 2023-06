Video: OPEC+ gaat olieproductie vermoedelijk verlagen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kans dat OPEC+ komend weekend zal besluiten om de olieproductie te verlagen, is het grootst. Dit zei econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken donderdag voor de camera van ABM Financial News. "Hoewel het op dit moment heel erg lastig inschatten is, raam ik de kans op een productieverlaging van OPEC+ tijdens de vergadering die dit weekend zal plaatsvinden in Wenen op zestig procent." Om serieus impact te hebben, vindt Van Cleef dat OPEC+ wel met een stevige verlaging moet komen. "Aan de andere kant zie je ook dat de vraag naar verwachting in het derde kwartaal weer wat gaat aantrekken, dus dan zou een productieverlaging misschien niet gerechtvaardigd zijn", vervolgde de econoom. "Ook zie je dat de impact van de vorige verlaging nog niet helemaal door de markt is geabsorbeerd, dus in die zin zou het misschien wat te vroeg zijn." Klik hier voor: OPEC+ gaat olieproductie vermoedelijk verlagen Bron: ABM Financial News

