Beursblik: geen grote verrassingen in kwartaalupdate Azerion Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Azerion

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft in het eerste kwartaal min of meer conform verwachting gepresteerd. Dit stelt analist Wim Gille van ABN AMRO Oddo woensdag. Er was weliswaar een kleine misser bij de afdeling Platform, maar dat werd gecompenseerd door goede prestaties bij de divisie Premium gaming, aldus de analist. De groepsomzet van 112,7 miljoen euro was 2 procent minder dan waarop Gille had gerekend, maar de aangepaste EBITDA viel juist 5 procent uit dan voorzien.

Gille wees daarnaast op de 15 miljoen euro aan kostenbesparingen die Azerion wil realiseren. Dat is 5 miljoen euro meer dan voorheen. Azerion herhaalde woensdag de outlook. Dat wil onder meer zeggen een aangepaste EBITDA van minimaal 75 miljoen euro in 2023 op een omzet van circa 560 miljoen euro. De analistenconsensus ligt op 554 miljoen euro en de raming van Gille op 539 miljoen euro. Ten aanzien van de aangepaste EBITDA gaat de bank uit van 64 miljoen euro, waar de gemiddelde raming 77 miljoen euro bedraagt. "We zitten onder de bedrijfsconsensus, maar zien geen aanleiding na de kwartaalcijfers en onder de huidige macro-omstandigheden om onze voorzichtige houding te laten varen", merkte Gille op. Ook blijft de analist voorzichtig, omdat één van de oprichters van Azerion momenteel onderzocht wordt door de toezichthouder. Eerst wil Gille meer duidelijkheid over deze kwestie, net als verder bewijs dat Azerion alle acquisities goed weet te integreren, weer terug kan keren naar autonome groei en de marges weet te verbeteren. Het aandeel Azerion stijgt woensdag 4,2 procent naar 2,75 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.