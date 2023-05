Econocom bundelt audiovisuele activiteiten in vierde hoofdtak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Zoom

(ABM FN-Dow Jones) Econocom maakt van zijn snelgroeiende audiovisuele diensten een vierde strategische tak. Dat maakte de Frans-Belgische leverancier van digitale diensten dinsdagmiddag bekend. Econocom telde drie strategische hoofdactiviteiten: Financiering, Products & Solutions en Services. Maar door de sterke groei van de audiovisuele diensten denkt het bedrijf nu op dat vlak Europees marktleider te kunnen worden, stelde bestuursvoorzitter Jean-Louis Bouchard. Daarom worden deze activiteiten nu losgemaakt van de divisie Products & Solutions waar ze in waren ondergebracht. Het gaat om het Franse dochterbedrijf Exaprobe, dat specialiseert in 'het slimme kantoor', netwerken en cyberbeveiliging; en BIS|Econocom, actief in Nederland en België en gespecialiseerd is in technologieën voor schermcommunicatie en samenwerking. De audiovisuele activiteiten waren in 2022 goed voor een jaaromzet van 350 miljoen euro. De nieuwe divisie zal worden geleid door Jean Pierre Overbeek, CEO van BIS|Econocom, bijgestaan door directeur Jean-Pierre Chamillard van Exaprobe. De nieuwe divisie moet de behaalde successen in de Benelux van BIS|Econocom uitbreiden naar andere landen. Dat bedrijf trad in 2017 toe tot de groep en is met zijn kantoren in Mechelen en Rotterdam het audiovisuele hart van Econocom. Bron: ABM Financial News

