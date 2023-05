Weinig beweging op Beursplein 5 Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het dinsdagochtend rustig aan. Rond de klok van half 11 noteert de AEX minder dan 0,1 procent in het rood op 763,75 punten. "Een gebrek aan richting", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De Amerikaanse futures noteren in het groen, met een kleine openingswinst voor de S&P 500 index in het verschiet en ruim een half procent winst voor de Nasdaq. Omdat Wall Street maandag dicht was in verband met Memorial Day, kunnen Amerikaanse beleggers vandaag voor het eerst reageren op het afgelopen weekend bereikte akkoord over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Deze deal moet echter nog worden goedgekeurd door het Congres, en dat lijkt nog een lastige bevalling te gaan worden. Toch denkt Wiersma dat ook hier groen licht zal komen. "Kunnen we die ook weer afstrepen." Verder staan er vanmiddag in de VS nog de huizenprijzen en het consumentenvertrouwen op de agenda. De euro/dollar handelt op 1,0690 en olie wordt een procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX is Aegon, dat maandag ex-dividend noteerde, de koploper met een koerswinst van 1,1 procent. ASML stijgt 1,0 procent en Exor, na een koopaanbeveling van ING, 0,9 procent. ASMI en DSM Firmenich dalen 1,0 en 1,4 procent. In de AMX gaat Allfunds 2 procent in het groen. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wijst op een koopadvies van ABN AMRO Oddo voor het aandeel. Verder wint Just Eat Takeaway 1,2 procent, maar daalt Basic-Fit 2,4 procent. Smallcap Ebusco wint 6,1 procent. Ebusco heeft met de levering van batterijen voor een binnenvaartuig op waterstof de eerste stap gezet in de scheepvaart. Azerion daalt met 11,6 procent, maar na vorige week tientallen procenten te zijn gestegen. Bron: ABM Financial News

