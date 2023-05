ING zet Exor op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING is gestart met het volgen van Exor met een koopadvies en een koersdoel van 107,00 euro. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. ING stelde vast dat de investeerder in de Europese auto-industrie met een verbreding van de investeringsportefeuille naar luxe-artikelen, de gezondheidssector en technologie, waar Exor nu actief naar kansen speurt, meer balans kan aanbrengen. En dit kan het aandeel in beweging zetten, denkt ING. Exor zit voor meer dan 60 procent in Ferrari, Stellantis en CNHi. Exor zelf staat onder controle van de Italiaanse familie Agnelli. Het koersdoel van 107 euro baseert ING op de som-der-delen van in totaal 165 euro per aandeel, waarop de bank een korting zet van 35 procent. Het aandeel Exor noteert momenteel echter tegen een korting van 43 procent, terwijl dit over de afgelopen tien jaar gemiddeld 30 procent was. Het aandeel Exor noteerde dinsdag op een groen Damrak 1,3 procent hoger op 79,00 euro. Bron: ABM Financial News

