Turkse lira op dieptepunt na herverkiezing Erdogan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) President Recep Tayyip Erdogan heeft zondag in Turkije de presidentsverkiezingen gewonnen. Erdogan rekende in een tweede ronde af met zijn uitdager Kemal Kilicdaroglu door ruim 52 procent van de stemmen voor zich te winnen. In de eerste ronde wist geen van de kandidaten een absolute meerderheid af te dwingen. Beleggers hebben weinig vertrouwen in het economische beleid van Erdogan, die al langere tijd druk uitoefent op de Turkse centrale bank om, ondanks de hoge inflatie, de rente te blijven verlagen. Westerse centrale banken voeren momenteel juist renteverhogingen door om de inflatie af te laten koelen. Vanochtend noteerde de lira op de laagste stand ooit en 1 dollar is ongeveer 20 lira waard. Rond begin 2022 bedroeg die omwisselverhouding nog circa 13. Bron: ABM Financial News

