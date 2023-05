Valuta: euro in afwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag nog altijd dicht op de 1,07 dollar en de richting van het muntpaar zal afhangen van de inflatiedata over april, die vanmiddag bij de inkomens en bestedingen van de Amerikanen worden gepubliceerd. "Dat is voor vandaag het cijfer van de dag", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Maar dat wordt wel direct gevolgd door de onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond en de tweede ronde voor de Turkse presidentsverkiezingen van komende zondag", aldus de handelaar. De prognoses voor de kerninflatie van de VS ligt op maandbasis op 0,3 procent en op jaarbasis op 4,6 procent, beiden gelijk aan de cijfers over maart. De Britse detailhandelsverkopen liepen in april op maandbasis sterker op dan verwacht, terwijl de daling in maart nog wat groter uitviel dan eerder bekend werd gemaakt. Vanmiddag komen in de VS verder alleen nog de orders voor duurzame goederen en het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan naar buiten. De euro noteerde vrijdag vlak op 1,0733 dollar. De Europese munt noteerde daalde 0,2 procent naar 0,8687 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,3 procent en noteerde op 1,2357 dollar. Bron: ABM Financial News

