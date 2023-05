Unibail-Rodamco-Westfield verkoopt vastgoed in VS en Europa Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft verdere vooruitgang geboekt om de schulden af te bouwen met de verkoop van twee objecten, één in de Verenigde Staten en één in Europa. Dit meldde het Franse vastgoedbedrijf donderdag nabeurs. Unibail verkocht het Westfield Brandon Shopping Centre in de Amerikaanse staat Florida voor 220 miljoen dollar en het 'V'-kantoor in Versailles in Frankrijk voor 95 miljoen euro. Hiermee heeft het vastgoedbedrijf voor 4,7 miljard euro aan vastgoed afgestoten. Het bedrijf genereerde omgerekend 1,4 miljard euro aan opbrengsten door in de VS te desinvesteren. In Europa verkocht het voor 3,3 miljard euro aan activiteiten als onderdeel van een schuldenafbouwprogramma ter waarde van 4 miljard euro. Bron: ABM Financial News

