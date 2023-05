Beursblik: overhang in aandeel Fastned weg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) De oprichters van Fastned hebben aanzienlijk minder aandelen verkocht dan verwacht en ook nog eens in een hoger tempo. Dit concludeerde ING woensdag. Er werden 700.000 aandelen Fastned verkocht, goed voor 3,7 procent van de uitstaande aandelen Fastned. Op 11 januari kondigden oprichters Michiel Langezaal en Bart Lubbers en investeringsmaatschappij Breesaap aan elk een belang van 2 procent te willen verkopen, ofwel in totaal 6 procent. De verkoop liep ook nog eens veel vlotter dan ING had voorzien. De bank hield rekening met verkoopdruk tot eind 2023. Onduidelijk is nog aan wie de aandelen zijn verkocht. Een groot deel, 600.000 stukken, zou in ieder geval terecht zijn gekomen bij institutionele beleggers. Ook tegen welke prijs dit gebeurde, is volgens ING onbekend. "Het belangrijkste is dat de overhang nu weg is, en veel sneller dan verwacht", aldus analist Marc Hesselink, die een Houden advies op Fastned heeft met een koersdoel van 35,00 euro. Het aandeel daalt woensdag op een rood Damrak 7,7 procent naar 32,55 euro. Bron: ABM Financial News

