Broadcom sluit deal met Apple

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Broadcom heeft twee contracten afgesloten met Apple. Dit meldde Broadcom dinsdag in een document ingediend bij de Securities and Exchange Commission. Het gaat om meerjarig overeenkomsten, aldus Broadcom. Apple meldde dat het om een "miljardendeal" gaat. Als onderdeel van de overeenkomst zal Broadcom componenten voor 5G-radiofrequentie en verbindingen gaan leveren, aldus Apple. De 5G-componenten zullen worden gefabriceerd in verschillende productiecentra in de VS, waaronder in Fort Collins in Colorado. Broadcom gaf dinsdag aan voldoende productiecapaciteit en middelen te reserveren voor Apple. Bron: ABM Financial News

