Nieuwe order voor Fugro

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Het Duitse Federale Maritieme en Hydrografische Agentschap, het BSH, heeft Fugro een contract voor geofysisch onderzoek toegewezen voor twee offshore windmolenparken in de Duitse exclusieve economische zone (EEZ) in de Noordzee. Dit meldde Fugro maandag. Er zal worden samengewerkt met het Duitse Fraunhofer Institute for Wind Energy Systems (IWES). Het project gaat deze week van start, waarbij Fugro een speciaal vaartuig zal inzetten geschikt voor dit onderzoek. IWES zal verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het seismische onderzoek, de specifieke gegevensverwerking en interpretatie ervan. De samenwerking van knowhow en middelen tussen beide teams garandeert een veilig en efficiënt onderzoek dat voldoet aan het strikte planningsschema van het BSH, aldus Fugro. Connor Schulze, Fugro's Business Development Manager of Renewables in Duitsland, voegt hieraan toe dat Fugro zich blijft inzetten om de doelstellingen van de Duitse overheid op het gebied van energietransitie te ondersteunen. De terreinen in de Duitse Noordzee zullen de komende jaren worden geveild en zullen een belangrijke rol spelen in het Duitse energietransitie plan. Fugro meldde verder geen financiële details. Bron: ABM Financial News

