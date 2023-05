Berenberg verlaagt koersdoel OCI stevig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag de verwachtingen voor de winst van OCI neerwaarts bijgesteld, nadat het aandeel dit jaar al met 33 procent daalde, en verlaagde het koersdoel van 38,00 naar 28,00 euro met een onveranderd Houden advies. De ramingen voor het EBIT-resultaat werden met 44 procent verlaagd voor 2023 en met 33 procent voor 2024. Bij de halfjaarcijfers zal het kunstmestbedrijf de resultaten van een strategische evaluatie presenteren, die kan uitmonden in een verkoop van de methanoldivisie of een beursnotering aan een andere beurs. Berenberg vraagt zich af of zulke stappen het verhaal over het bedrijf echt kunnen veranderen op de korte termijn, ook al denken de analisten dat dit op de lange termijn wel de waarde kan verhogen. Uiteindelijk is OCI een grondstoffenbedrijf dat kampt met een dalende prijscyclus voor stikstof, die waarschijnlijk nog niet voorbij is. Een genormaliseerde winst zou rond de 1,5 miljard à 1,6 miljard dollar moeten liggen, maar daar zijn we nog niet, volgens Berenberg. De analisten verwachten dat OCI zijn doelstelling om jaarlijks 400 miljoen dollar kapitaal terug te laten vloeien naar aandeelhouders dit jaar moet laten varen. Toch blijft Berenberg optimistisch over OCI, omdat dit het enige kunstmestbedrijf is dat een belangrijke aanjager voor de koers op het programma heeft staan. Het aandeel OCI sloot vrijdag op 23,09 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.