Beursblik: vooruitzichten Aalberts blijven goed

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De vooruitzichten voor Aalberts blijven goed en daarom handhaaft zakenbank Berenberg het koopadvies met een onveranderd koersdoel van 65,00 euro. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van Berenberg. De bank blijft positief over Aalberts, onder andere door de unieke concurrentiepositie van het bedrijf en de focus op innovatie. Ook de goedgevulde orderboeken zorgen ervoor dat bedrijf goed gepositioneerd is om een eventuele macro-economische tegenwind goed te doorstaan. Ook zijn de analisten van mening dat de vooruitzichten van Aalberts op langere termijn een solide basis hebben, die omzetgroei en marge-uitbreiding ondersteunen, waarschijnlijk voorbij de doelstellingen voor 2026. Volgende week staan de kwartaalcijfers van Aalberts op de agenda en later dit jaar volgt de presentatie van de nieuwe CEO. Beide zullen volgens Berenberg voor geruststelling zorgen. De waardering van het aandeel ligt met ruim 12 keer de geraamde winst voor 2024 beduidend onder de historische waardering, zo benadrukte Berenberg. Het aandeel Aalberts is donderdag gesloten op 42,96 euro. Bron: ABM Financial News

