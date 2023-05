IMCD koopt Euro Chemo-Pharma en dochter Biofresh Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft een overeenkomst getekend voor de volledige overname van Euro Chemo-Pharma en diens dochterbedrijf Biofresh Green. Dit maakte de Nederlandse distributeur van speciaalchemie vrijdagochtend bekend zonder een overnamebedrag te noemen. Het gaat in dit geval om een speciaaldistributeur uit Maleisië met een jaaromzet van omgerekend circa 55 miljoen euro. Biofresh is een mengbedrijf van voedingsingrediënten. Afronding van de transactie wordt in het laatste kwartaal van dit jaar verwacht. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.