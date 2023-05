Beursblik: Euronext lost belofte in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft goede resultaten geboekt in het eerste kwartaal van dit jaar, met inkomsten die aan de verwachtingen voldeden en een meevallende winstgevendheid dankzij het goed onder controle houden van de kosten. Dit stelden analisten van ING woensdag. De omzet van Euronext daalde wel in het eerste kwartaal met 6 procent tot 372,3 miljoen euro, maar dat was wel in lijn met de verwachtingen. ING handhaaft het koopadvies op Euronext met een koersdoel van 107,80 euro. Het aandeel Euronext noteert woensdag zo’n 4 procent lager Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.