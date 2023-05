Euronext overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het eerste kwartaal van 2023 de verwachtingen voor de omzet en aangepaste EBITDA overtroffen, terwijl de kosten minder hoog uitkwamen dan gedacht. Dit bleek dinsdag nabeurs uit de resultaten van de beursuitbater. CEO Stéphane Boujnah sprak van een solide kwartaal. "Dit eerste kwartaal van 2023 heeft de robuustheid van de gediversifieerde activiteiten van Euronext aangetoond", aldus de topman, die verder opmerkte dat Euronext bleef werken aan zijn kosten, in lijn met de doelstellingen voor 2023. De omzet kwam uit op 372,3 miljoen euro, van 395,7 miljoen euro in het eerste kwartaal een jaar eerder. De opbrengsten waren wel hoger dan in het vierde kwartaal van 2022, toen ze uitkwamen op 347 miljoen euro. De analistenconsensus rekende voor het eerste kwartaal op 371,1 miljoen euro. De omzet uit effectenhandel kwam uit op 128,9 miljoen euro, terwijl die uit nieuwe beursnoteringen 54,7 miljoen euro bedroeg. De markt rekende vooraf op een omzet uit effectenhandel van 129,9 miljoen euro en een opbrengst uit nieuwe beursnoteringen van 55,4 miljoen euro. In het vierde kwartaal lagen deze opbrengsten op respectievelijk 116,3 en 53,5 miljoen euro. De aangepaste EBITDA kwam uit op 218,5 miljoen euro, met een marge van 58,7 procent, van 187,8 miljoen euro en een marge van 54,1 procent in het vierde kwartaal. De aangepaste EBITDA kwam in het eerste kwartaal van 2022 nog uit op 252,2 miljoen euro, met een bijbehorende marge van 63,7 procent. Analisten gingen voor het afgelopen kwartaal uit van een aangepaste EBITDA van 214,8 miljoen euro, met een marge van 57,9 procent. Onder de streep verwachtte de consensus voor het eerste kwartaal een nettowinst van 98,1 miljoen euro, tegenover 99,3 miljoen euro in de drie maanden ervoor en 143,8 miljoen euro een jaar eerder. De nettowinst kwam in het eerste kwartaal van 2023 daadwerkelijk uit op 96,5 miljoen euro. De aangepaste nettowinst van 147,1 miljoen euro was de op één na hoogste ooit, volgens het bedrijf. De onderliggende operationele kosten kwamen in het eerste kwartaal uit op 153,8 miljoen euro, van 159,2 miljoen euro in de drie maanden ervoor. De consensus rekende erop dat de kosten licht waren gedaald, tot 156 miljoen euro. De schuldratio noteerde in maart op 2,4. Dat was 2,6 eind 2022. Outlook In 2023 verwacht Euronext nog altijd dat de onderliggende operationele kosten ongeveer 630 miljoen euro zullen bedragen. Voor heel 2023 rekent de analistenconsensus op een omzet van 1.511 miljoen euro. De aangepaste EBITDA moet dit jaar uitkomen op 880 miljoen euro en de bijbehorende marge op 58,4 procent. Het aandeel Euronext sloot dinsdag 0,9 procent lager op 69,30 euro. Bron: ABM Financial News

