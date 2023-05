Veel meer winst voor ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in de eerste drie maanden een verdrievoudiging van de winst geboekt en zal 1,5 miljard euro laten terugvloeien naar de aandeelhouders. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de bank. "Het jaar 2023 is goed van start gegaan", zei CEO Steven van Rijswijk donderdag in een toelichting. De nettowinst steeg van 429 miljoen naar 1,59 miljard euro. De analistenconsensus rekende op een stijging tot 1,11 miljard euro. Net als ABN AMRO werd de winst van ING aangejaagd door hogere rentebaten en fors lagere voorzieningen voor oninbare leningen. De nettorentebaten stegen van 3,33 miljard naar 4,01 miljard euro. Analisten hadden gerekend op 3,93 miljard euro. De fees daalden wel met 4,0 procent naar 896 miljoen euro. De voorzieningen voor oninbare leningen daalden naar 152 miljoen euro, van 987 miljoen euro een jaar eerder. De consensus ging uit van 430 miljoen euro. De operationele kosten stegen met 4,3 procent tot 3,07 miljard euro. Dat is inclusief 525 miljoen euro aan regelgevingskosten en 4 miljoen euro aan incidentele posten. Verder meldde ING een groei van het aantal zogeheten primary customs met 106.000 tot 14,7 miljoen, met daarbij een sterke bijdrage uit Duitsland. De CET1 ratio daalde op jaarbasis licht van 14,9 naar 14,8 procent. Op kwartaalbasis was er een stijging van 0,3 procentpunt. De zogeheten return on equity was 9,7 procent. Aandeleninkoop Veel aandacht was er vooraf voor de verwachte aankondiging van een aandeleninkoop. ING besloot donderdag om voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen te gaan inkopen. Bron: ABM Financial News

