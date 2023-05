Beursblik: sterke volumegroei bij Accsys Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Accsys heeft het boekjaar afgesloten met een sterker dan verwachte volumegroei, dankzij een goede start van de vierde reactor in Arnhem. Dat stelde Johan van den Hooven van Edison woensdag naar aanleiding van de recente kwartaalupdate van de houtveredelaar met een notering in Amsterdam. Accsys boekte een volumegroei van 6 procent, waar de analist zelf op 1 procent had gerekend. Dit komt neer op een groei van 64 procent in de tweede helft van het jaar, ruim boven de outlook die het bedrijf had afgegeven van 50 procent. De eerste drie reactoren in Arnhem draaien op volle toeren en de vierde komt sneller op stoom dan verwacht. De bouw van de Accoya-fabriek in de Verenigde Staten is met vier tot vijf maanden vertraagd, meldde Accsys, en dat gaat gepaard met hogere kosten. De EBITDA zal in het boekjaar 2023, dat eindigde op 31 maart, "bescheiden" hoger uitvallen dan de oude outlook, aldus de onderneming. Accsys ging al uit van een verdubbeling van de onderliggende EBITDA op jaarbasis. Edison Investment rekent nu op 21,7 miljoen euro, wat 13 procent meer is dan de oude verwachting. Voor de jaren daarna wordt het verwachte EBITDA-resultaat juist wat ingeschat door Van den Hooven dan voorheen. Edison gaat uit van een genormaliseerde winst in het boekjaar 2023 van 10,2 miljoen euro, wat een verhoging is met 33 procent ten opzichte van de oude raming. Voor de jaren daarna is de winstverwachting juist 7 tot 11 procent verlaagd. Van der Hooven waardeert het aandeel nog steeds op 1,15 euro. Daaraan draagt Hull 0,20 euro per aandeel bij. Bron: ABM Financial News

