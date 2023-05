'Flinke meevaller bij ABN AMRO' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal flink beter dan verwacht gepresteerd. Dit stelden analisten van Jefferies woensdag. Die meevaller is volgens analist Flora Bocahut te danken aan rentebaten die hoger uitvielen dan voorzien, eveneens meevallende kosten en minder geld dat richting de stroppenpot moest. Bocahut zag verder dat ABN AMRO de outlook voor de kosten herhaalde, net als die voor de ROE in 2024 van 10 procent. De ROE kwam afgelopen kwartaal al uit op 9,6 procent. Jefferies heeft een Houden advies op ABN AMRO met een koersdoel van 17,00 euro. Het aandeel stijgt woensdag 3,1 procent naar 14,66 euro. Bron: ABM Financial News

