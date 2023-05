OCI bekijkt toekomst Amsterdamse notering Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) OCI houdt de beursnotering in Amsterdam tegen het licht als onderdeel van een bredere evaluatie van alle activiteiten om waarde te ontsluiten. Dit meldde de kunstmestfabrikant dinsdag bij de publicatie van de kwartaalcijfers. Het bedrijf verwees in dit licht naar de significante korting van het aandeel OCI ten opzichte van de intrinsieke waarde. "We hebben geluisterd naar opmerkingen van onze aandeelhouders, waaronder Inclusive Capital, over de aanzienlijke korting op het aandeel, ondanks de sterke posities in onze markten en de stappen die we zetten in de uitvoering van onze waterstofstrategie", aldus OCI. "We houden al onze activiteiten tegen het licht en daar hoort ook een beoordeling van de beursnotering in Amsterdam bij." Inclusive Capital stelde in maart van dit jaar nog dat de marktwaarde van OCI kan verdubbelen bij een verkoop van activiteiten. Bron: ABM Financial News

