Veon krijgt waarschuwing van Nasdaq Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Veon heeft op 3 mei een waarschuwing gekregen van beursbedrijf Nasdaq, omdat het bedrijf zijn jaarverslag niet bijtijds heeft ingediend. Dat maakte het van oorsprong Russische telecombedrijf, dat voorheen Vimpelcom heette, maandagochtend bekend. De waarschuwing heeft geen directe gevolgen voor de handel in de Amerikaanse certificaten van het aandeel (ADS) of voor de activiteiten van Veon. Veon meldde op 2 mei dat het niet bijtijds het jaarverslag kon indienen door bijzondere omstandigheden waardoor er geen auditor kon worden ingehuurd voor het afgelopen boekjaar. Deze is inmiddels wel gevonden. Veon heeft Nasdaq een voorstel gedaan om het probleem op te lossen. Nasdaq kan tot 180 dagen of tot 30 oktober 2023 de tijd geven om weer te voldoen aan de voorschriften. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.