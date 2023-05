Verlies voor Adidas in eerste kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adidas heeft de omzet in het eerste kwartaal van 2023 licht zien dalen en het operationeel een stuk minder goed gedaan. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Duitse sportkledingfabrikant. In het afgelopen kwartaal boekte Adidas een omzet van 5,27 miljard euro, 0,5 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2022. Het operationeel resultaat daalde echter van 437 miljoen euro positief naar 60 miljoen euro winst. De marge daalde daarmee van 8,2 procent een jaar eerder naar 1,1 procent. Het nettoverlies bedroeg dit jaar in het eerste kwartaal 30 miljoen euro tegen een nettowinst van 490 miljoen euro een jaar eerder. Het nettoverlies uit voortgezette activiteiten kwam uit op 24 miljoen euro tegen een winst van 310 miljoen euro. Outlook Voor het lopende boekjaar verwacht Adidas nog altijd een daling van de omzet met 5 tot 10 procent, hetgeen de fabrikant opnieuw vooral toeschreef aan mondiale spanningen. De fabrikant wil de investeringen significant terugbrengen. De verwachting is verder dat de voorraad die overbleef van de beëindigde samenwerking met Yeezy waarschijnlijk onverkocht blijft, waar een bedrag van 1,2 miljard euro aan omzet mee is gemoeid. Daar vloeit op operationeel niveau naar verwachting een verlies van 500 miljoen euro uit voort. Onderliggend denkt Adidas nog altijd break even te draaien. Bron: ABM Financial News

