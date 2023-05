Kredietverstrekkers GeoJunxion eisen lening niet op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kredietverstrekkers van GeoJunxion hebben hun lening niet opgeëist, nadat het bedrijf van Euronext te horen kreeg dat de delisting procedure is gestart. Omdat GeoJunxion nog geen oob-accountant heeft gevonden en dus geen goedgekeurde verklaring heeft, voldoet het niet meer aan de regels van beursbedrijf Euronext. Mocht Geojunxion de komende periode geen oob-accountant vinden, dan wordt de beursnotering van het bedrijf per 6 november geschrapt. "De van Euronext ontvangen brief geldt als een geval van verzuim onder de converteerbare leningovereenkomst. Als gevolg daarvan is de lening onmiddellijk opeisbaar geworden voor de kredietverstrekkers", meldde GeoJunxion donderdagavond. Het bedrijf ontving echter een opschortingsbrief van de kredietverstrekkers. "Deze opschorting geldt voor een beperkte periode, waarin wij onderhandelen over een alternatieve oplossing." Bron: ABM Financial News

