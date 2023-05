Minder omzet voor Veon door wisselkoerseffecten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) Veon heeft in het eerste kwartaal minder omzet geboekt, terwijl ook het EBITDA-resultaat onder druk stond. Dat maakte het van oorsprong Russische telecombedrijf, voorheen Vimpelcom geheten, donderdag met kwartaalcijfers bekend. De omzet van het in Amsterdam genoteerde bedrijf bedroeg 884 miljoen dollar, 8,7 procent minder dan een jaar eerder. In lokale valuta steeg de omzet echter met ruim 15 procent. Het EBITDA-resultaat daalde met 13,5 procent tot 385 miljoen dollar. Ook hier speelden valutaschommelingen het telecombedrijf parten. In lokale valuta steeg het resultaat wel met 11,2 procent. VEON investeerde bijna 50 procent minder dan vorig jaar en had aan het einde van het eerste kwartaal 3 miljard dollar in kas. "Het eerste kwartaal markeerde het vijfde kwartaal van achtereenvolgende, dubbelcijferige groei in lokale valuta”, aldus CEO Kaan Terzioglu in een toelichting. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.