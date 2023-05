Omzetverwachting AMD stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Halfgeleiderfabrikant AMD heeft in het eerste kwartaal iets beter dan verwacht gepresteerd, maar de verwachtingen van het bedrijf stelden teleur. Dat bleek bij de publicatie van de resultaten dinsdag nabeurs. Het nettoresultaat was een verlies van 139 miljoen dollar, nadat een jaar eerder nog 786 miljoen dollar winst geboekt werd. De aangepaste winst per aandeel van 0,60 dollar was hoger dan de verwachting van 0,56 dollar. De omzet daalde van 5,89 miljard naar 5,35 miljard dollar. Dat was iets beter dan de 5,31 miljard dollar die de markt verwachtte. Outlook



Voor het tweede kwartaal rekent AMD zelf op 5 miljard tot 5,6 miljard dollar omzet. Daarmee is het bedrijf somberder dan de gemiddelde analist die rekent op 5,5 miljard dollar. AMD noteerde in de handel nabeurs 4 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.