Twee bestuurders Vivoryon zullen vertrekken

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Niet-uitvoerende bestuurders Dinnies Johannes von der Osten en Jörg Neermann vertrekken bij Vivoryon. Dit maakte het biotechbedrijf maandag bekend. Von der Osten en Neermann, beide al meer dan 10 jaar bestuurder bij Vivoryon, hebben in overleg met het bedrijf besloten terug te treden tijdens de komende aandeelhoudersvergadering. Redenen voor de personele wijzigingen zijn dat Vivoryon zich ontwikkelt tot een biotechbedrijf in de laatste ontwikkelingsfase en met het oog op good governance en diversiteit. Vivoryon wil één of twee nieuwe non-executives benoemen. Bron: ABM Financial News

