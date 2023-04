Abbvie verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Abbvie heeft zijn winstverwachting toch weer opwaarts bijgesteld bij de eerstekwartaalcijfers, nadat de outlook eerder werd verlaagd in een melding aan de beurswaakhond SEC. Dit bleek donderdag uit de resultaten van het farmaciebedrijf. Abbvie rekent voor het lopende boekjaar 2023 toch op een winst van 10,72 tot 11,12 dollar per aandeel. Eerder ging men uit van 10,62 tot 11,02 dollar, nadat in februari de doelstelling nog op 10,70 tot 11,10 dollar lag. Eerste kwartaal De omzet van AbbVie kwam in het eerste kwartaal uit op ruim 12,2 miljard dollar, 9,7 procent minder dan een jaar eerder. De afdeling Immunologie, meteen ook de grootste van de groep, daalde qua omzet met 7,8 procent. Hematologie kromp met 12,9 procent. Het operationeel resultaat daalde sterk, van 4,7 miljard dollar naar nog geen 2,8 miljard dollar. In het eerste kwartaal werd een aangepaste winst per aandeel geboekt van 2,46 dollar tegen 3,16 dollar een jaar eerder. Dit was iets lager dan de analistenverwachting, die lag op 2,51 dollar. Abbvie had zelf vooraf gehint op een aangepaste winst per aandeel van 2,31 tot 2,41 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.