Ctac boekt hogere omzet

Beeld: Ctac

(ABM FN-Dow Jones) Ctac heeft in het eerste kwartaal meer omzet geboekt, terwijl de winst op jaarbasis fors daalde door een reorganisatie. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van het IT-bedrijf uit 's-Hertogenbosch. "We zijn 2023 goed gestart met sterke omzetgroei en een solide onderliggend resultaat", aldus CFO Paul de Koning. "Het activiteitenniveau laat over de hele linie van activiteiten een hoger volume zien dan vorig jaar, waarbij we de loonkosteninflatie door kunnen berekenen." De topman merkte op dat de winstgevendheid afgelopen kwartaal wel werd gedrukt door de reorganisatie die in het vierde kwartaal werd gestart. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 15,4 procent naar 32,9 miljoen euro na de overname van Technology2Enjoy. Het operationeel resultaat (EBITDA) liep terug van 2,8 miljoen naar 2,5 miljoen euro na de in het vierde kwartaal 2022 in gang gezette reorganisatie. Het bedrijfsresultaat (EBIT) daalde van 1,5 miljoen naar 1,2 miljoen euro. Onder de streep resteerde een nettowinst van 0,8 miljoen euro tegen 1,1 miljoen euro over dezelfde periode een jaar eerder. Volgens de onderneming zelf was de winstontwikkeling onderliggend "goed". De nettokaspositie van het bedrijf bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal 4,3 miljoen tegen 5,4 miljoen euro een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

