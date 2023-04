Beursblik: Waarschuwing ASMI is positief Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International waarschuwde dinsdag dat de jaaromzet minder hard zal groeien dan eerder voorzien, na een sterk eerste kwartaal, maar die lagere verwachting is volgens Jefferies juist positief voor het aandeel. De omzetwaarschuwing is positief, volgens Jefferies, omdat het de risico's rond het aandeel vermindert en de weg vrijmaakt voor een verdere koersstijging, wanneer de markt de kracht gaat in prijzen van de transitie naar de gate-all-around-technologie vanaf 2025 of 2026. De omzet was 3 procent sterker dan Jefferies had voorzien en de brutomarge was zelfs de hoogste in twaalf kwartalen, met 41,1 procent, ruim boven de 47 procent die Jefferies anticipeerde. Het tweede kwartaal zal de omzet lager zijn, doordat enkele orders naar het eerste kwartaal verschoven, en ook zal de omzet in de tweede helft van het jaar 10 procent lager zijn dan de eerste helft, volgens ASMI. Al met al betekent dit een omzetgroei van minder dan 10 procent in 2023, terwijl Jefferies rekende op 17 procent en de consensusverwachting 12 procent. Jefferies heeft een Koopadvies en koersdoel van 390,00 euro. Bron: ABM Financial News

