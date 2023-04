JPMorgan verlaagt koersdoel DSM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft het koersdoel van DSM-Firmenich verlaagd van 180 naar 130 euro met een Neutraal advies. Dit werd maandag duidelijk uit een analistenrapport. De fusie met Firmenich is een nieuwe belangrijke mijlpaal in de transformatie van DSM, volgens de analisten, maar de "winstvooruitzichten op korte termijn blijven onzeker gezien de grillige vraagontwikkeling en de zwakkere vitamineprijzen, die momenteel ver onder het gemiddelde van het eerste kwartaal van 2013 liggen." JPMorgan is dan ook positiever over concurrent Novozymes, waar de analisten "meer overtuigende groeivooruitzichten en waardering op de middellange termijn zien." Kijkend naar het eerste kwartaal van 2023 rekent JPMorgan op een omzet van 2,1 miljard euro voor DSM alleen, met een autonome groei van 2 procent. De volumes zouden in het eerste kwartaal met 3 procent zijn gedaald, terwijl de prijs/mix met 5 procent zou zijn gestegen, denken de analisten. De EBITDA moet uitkomen op 281 miljoen euro en daarmee in lijn met de consensus. Dit zou een autonome krimp betekenen van 23 procent op jaarbasis, vooral als gevolg van de zwakkere vitamineprijzen. DSM publiceert op 2 mei een trading update. Voor Firmenich alleen rekent JPMorgan op een omzet van 1,23 miljard Zwitserse frank, met een autonome groei van 5 procent op jaarbasis, stabiele volumes en 5 procent hogere prijzen. De aangepaste EBITDA moet uitkomen op 215 miljoen frank. De belangrijkste opwaartse risico voor het aandeel zijn een sterke opleving van de vitamine prijzen, margeherstel bij andere producten en een soepele integratie van de bedrijven en synergie realisatie, aldus JPMorgan. Als de integratie van het fusiebedrijf gaat haperen of bijvoorbeeld de prijzen in belangrijke segmenten gaan dalen, dan kan dit het aandeel onder druk zetten. Het aandeel DSM-Firmenich noteert maandag 1,5 procent hoger op 121,58 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.