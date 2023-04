Philips overtreft omzetverwachtingen, maar verlies neemt fors toe Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het eerste kwartaal van 2023 de omzet sterker zien oplopen dan verwacht, maar het verlies nam fors toe vanwege provisies. Dit bleek maandag uit cijfers van het concern. In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van 4,2 miljard euro, tegen een omzet van circa 3,9 miljard euro een jaar eerder. Voor afgelopen kwartaal hadden de analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus gerekend op een flink lagere omzet van 4,0 miljard euro. De divisie Diagnosis & Treatment droeg met 2,2 miljard euro flink bij aan de omzet, terwijl Connected Care verantwoordelijk was voor bijna 1,0 miljard euro. De omzet uit Personal Health kwam uit op 798 miljoen euro. Op een vergelijkbare basis liep de omzet van Philips met 6 procent op, waar de analisten vooraf mikten op een minder sterke groei van 1,6 procent. De stijging was bij Diagnosis & Treatment met 15 procent het sterkst. Analisten hadden voor deze tak op 6,4 procent gerekend. Connected Care steeg op vergelijkbare basis met 3 procent, terwijl Personal Health juist een krimp boekte van 6 procent. De consensus mikte op respectievelijk een stijging van 0,7 procent en een krimp van 7.2 procent. Het aangepaste EBITA-resultaat steeg van 243 naar 359 miljoen euro, hetgeen meer was dan de 206 miljoen waarop analisten rekenden. De bijbehorende marge werd ingeschat op 5,1 procent, tegenover 6,2 procent in de eerste drie maanden van 2022. Philips kwam in de eerste drie maanden van 2023 evenwel uit op een marge van 6,2 procent. Vorig jaar boekte Philips in het eerste kwartaal onder de streep een nettoverlies van 151 miljoen euro. Dat kwam in het afgelopen kwartaal uit op een verlies van 665 miljoen euro. Analisten hadden verwacht dat het resultaat dichter bij het nulpunt zou liggen. Philips nam provisies, om in een hoger tempo de herstructurering van het bedrijf rond te krijgen. Ook werd er een provisie van 575 miljoen euro genomen, in aanloop naar een mogelijke schikking in de zaak rond de beademingsapparatuur. De operationele kasstroom bedroeg 202 miljoen euro, tegen een uitstroom van 227 miljoen euro een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.