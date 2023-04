Nikkelproductie Glencore flink afgenomen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Glencore heeft in het eerste kwartaal vooral minder nikkel geproduceerd. Dit bleek uit productiecijfers die Glencore vrijdag publiceerde. De nikkelproductie liep op jaarbasis terug met 32 procent. Ook werd er 31 procent minder zilver geproduceerd. De productie van lood en zink daalde met 16 en 15 procent. Wel werd er door Glencore 8 procent meer kobalt geproduceerd. De productiecijfers waren volgens Glencore zoals verwacht. Er werden door de grondstoffengigant enkele zink- en loodmijnen in de Amerika's gesloten gedurende 2022. Glencore herhaalde de productieverwachting voor heel 2023. Bron: ABM Financial News

