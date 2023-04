IMCD neemt ACM AB over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD Sweden heeft 100 procent van de aandelen ACM AB overgenomen. Dit meldde de distributeur van speciaalchemie donderdagavond. ACM AB is een distributeur van mineralen en chemicaliën met een jaaromzet van ongeveer 13 miljoen euro in 2022. Het bedrijf heeft 6 werknemers. De overnameprijs meldde IMCD niet. Bron: ABM Financial News

