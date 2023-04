Beursblik: Morgan Stanley verlaagt koersdoel Aegon licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft het koersdoel voor Aegon een fractie verlaagd, vooruitlopend op de kwartaalupdate op 17 mei. Het koersdoel ging van 5,10 naar 5,00 euro en het advies blijft Gelijkgewogen. Bij de kwartaalupdate zullen geen winstcijfers zitten, omdat Aegon bezig is zijn Nederlandse levensverzekeringenbedrijf te verkopen aan ASR. De nadruk ligt daarom op de kapitaalratio's en de hoeveelheid kapitaal die werd gegenereerd. Morgan Stanley rekent op een verbetering van de Amerikaanse solvabiliteit van 428 naar 437 procent, mede dankzij hogere aandelenmarkten, en een daling van de Nederlandse solvabiliteit van 210 naar 207 procent, vooral door dalende vastgoedprijzen. De hoeveelheid kapitaal die verdiend werd, zal overeenkomen met wat Aegon als indicatie heeft afgegeven voor dit boekjaar, dat wil zeggen 225 miljoen euro, afgezien van kosten van de holding-activiteiten en exclusief de bijdrage van de Nederlandse tak. Aegon gaat uit van meer dan 1 miljard euro in het boekjaar, na de verkoop van Aegon Nederland. De volatiele kapitaalmarkten hebben weinig invloed gehad op Aegons solvabiliteit, verwacht de Amerikaanse zakenbank. De solvabiliteit van de groep stijgt naar verwachting 2 punten tot 210 procent. Bron: ABM Financial News

