Deutsche Bank verlaagt koersdoel ASML, handhaaft koopadvies

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor ASML verlaagd van 675,00 naar 650,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Analist Robert Sanders merkte op dat de orderontwikkeling bij ASML wat afzwakt, nu vraag en aanbod meer in balans komen. Sanders sprak van een zwakke orderontwikkeling in alle segmenten, maar vooral in China vielen de orders volgens de analist tegen.

De orders in het eerste kwartaal lagen volgens Sanders 33 procent onder de consensus. Op kwartaalbasis was er een daling van 41 procent. Vooral dat de orders voor EUV ook een tik kregen, is volgens Deutsche Bank een punt van zorg, gezien de hoge verwachtingen voor 2024 en 2025.

"Het goede nieuws is dat de vraag naar DUV nog steeds 15 tot 20 procent boven de DUV-capaciteit ligt", aldus de analist. "Daartegenover staat dat vraag en aanbod voor EUV in balans komt in het licht van de huidige capaciteit." Maar ASML schroeft de capaciteit op, waardoor er mogelijk een einde komt aan het tekort aan EUV-machines en dat ASML steevast uitverkocht is. "Ondanks het nog altijd enorme orderboek van 38,9 miljard euro, goed voor twee jaar aan de verkoop van apparatuur."