'Aantrekkende handel voor Flow Traders'

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders zal vrijdag een winst over het eerste kwartaal bekendmaken die fors lager is dan een jaar eerder, maar wel hoger dan het voorgaande kwartaal. Dat blijkt uit een consensusverwachting van analisten die is ingezien door ABM Financial News.

De nettowinst zou volgens deze consensus uitkomen op 33,6 miljoen euro, tegen 29,5 miljoen euro in het vierde kwartaal van vorig jaar. Vergeleken met de eerste drie maanden van 2022, toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en de markten hevig bewogen, zou dit wel fors minder zijn. De winst was toen 56,1 miljoen euro.

De trend verbeterde in de loop van het afgelopen kwartaal en met name in maart was de beweging positief, volgens analist Reg Watson van ING.

De netto handelsinkomsten kwamen uit op 115,9 miljoen euro, verwachten de analisten, vrijwel gelijk aan de inkomsten in het voorgaande kwartaal. Een jaar eerder was dit nog ruim 152 miljoen euro.

Vergeleken met het voorgaande kwartaal stegen de inkomsten in Europa, verwachten analisten, vooral omdat er meer regionale ETF’s werden verhandeld en omdat de handel in cryptovaluta herstelde, waar de marges relatief hoog zijn. In Amerika en Azië daalden de inkomsten juist fors, met lagere marges.

Gemiddeld kwam de marge, of zogeheten revenue capture, in het eerste kwartaal uit op 2,9 basispunten, gelijk aan een kwartaal eerder.

Het handelsvolume wordt ingeschat op 400 miljard euro, een procent meer dan de 396 miljard in het voorgaande kwartaal.

Flow Traders publiceert de kwartaalcijfers vrijdag voorbeurs.