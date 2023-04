'Heineken schiet tekort op alle fronten' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalupdate van Heineken mist op alle fronten de verwachtingen. Dit stelt ING woensdag. De nettowinst daalde, omdat de biervolumes sterker dan verwacht krompen. De volumes liepen autonoom met 3 procent terug, waar ING een krimp van 2,5 procent had voorzien en de consensusverwachting van analisten een afname van 1 procent. Ook het effect van prijs- en mixveranderingen viel tegen. De volumes van premiumbier daalden namelijk zelfs met 5,7 procent. Dit is slecht voor zowel de mix als de marge, aldus analist Reg Watson van ING. De autonome omzetgroei van net geen 9 procent was hierdoor ook ruim lager dan de consensusverwachting van bijna 11 procent, zoals Bloomberg die samenstelde. Onder andere in Nigeria, Zuid-Afrika, Vietnam en Cambodja daalden de volumes aanzienlijk, deels gecompenseerd door groei in Ethiopië, Brazilië en Mexico. Heineken houdt de moed erin, door de doelstellingen voor 2023 voor de operationele winst te handhaven , maar dit moet nu vrijwel geheel uit de tweede helft van het jaar komen, merkte ING op. Zelfs als de zwakte van de eerste helft van voorbijgaande aard is, wordt het moeilijker om dit in de tweede jaarhelft te compenseren, nu de dip dieper is dan voorzien, merkt ING op. Aangezien het aandeel "geprijsd is voor perfectie" ziet de analist weinig kansen en handhaaft hij het verkoopadvies. Het koersdoel blijft 69,54 euro. Heineken noteerde woensdag 3,4 procent hoger op 103,25 euro. Bron: ABM Financial News

